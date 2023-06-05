Россиян предупредили о мошенниках в приложениях для совместных поездок

Российская полиция раскрыла мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники похищали деньги клиентов приложений для совместных поездок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F.A.C.C.T, чьи технологии помогли поймать преступников.

В F.A.C.C.T рассказали, что группа хакеров Jewelry Team публиковала объявления о совместной поездке, а затем предлагала потенциальным жертвам обсудить детали путешествия не в официальном приложении или на сайте, а в одном из мессенджеров. После перехода в мессенджер злоумышленники просили человека перевести предоплату в 500-1500 рублей, чтобы забронировать место в машине. Жертве скидывали ссылку на фишинговый сайт, где она вводила данные своей карты, благодаря чему мошенники получали доступ ко всем ее деньгам.

По данным F.A.C.C.T, у жителя Саратова таким способом с карты похитили 30 тысяч рублей, а у пользователя из Кирова попытались украсть больше трех миллионов, но банк заблокировал перевод.

В F.A.C.C.T. не уточнили, о каком приложении идет речь, но отметили, что для фишинговой ссылки мошенники использовали домен, напоминающий домен сервиса BlaBlaCar.

В компании BlaBlaCar (сервис поиска попутчиков) ранее рассказали, что большего доверия заслуживают попутчики, которые давно зарегистрированы в приложениях, имеют положительные отзывы и высокий средний рейтинг.

Перед поездкой попутчикам советуют обмениваться дополнительной информацией друг о друге или делать общее селфи и отправлять знакомым.