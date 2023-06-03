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Немецкая туристка после отпуска в Анталье по ошибке прилетела в Москву

Немецкая туристка 79 лет перепутала рейсы в Анталье и оказалась в Москве вместо Мюнхена. О казусе с пенсионеркой рассказало издание Bild.

Немецкая туристка после отпуска в Анталье по ошибке прилетела в Москву
© РИА Новости

Пенсионерка проводила десятидневный отпуск в Анталье. По окончании отдыха, 26 мая, она пришла в аэропорт, но села в самолет, летящий в Москву, а не в Мюнхен.

Издание пишет, что выход на посадку перенесли и немка по ошибке встала в очередь улетающих в российскую столицу.

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В Москве пенсионерка ждала несколько часов, пока ей оформят билет обратно в Стамбул. Она переночевала в турецком аэропорту, а потом благополучно улетела в Мюнхен.

На весь путь туристка потратила 30 часов. Теперь она требует компенсацию у авиакомпании Turkish Airlines, на самолете которой прилетела в Москву. В авиакомпании не стали комментировать казус с женщиной, попавшей на чужой рейс.

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