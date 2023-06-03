Немецкая туристка после отпуска в Анталье по ошибке прилетела в Москву

Немецкая туристка 79 лет перепутала рейсы в Анталье и оказалась в Москве вместо Мюнхена. О казусе с пенсионеркой рассказало издание Bild.

Пенсионерка проводила десятидневный отпуск в Анталье. По окончании отдыха, 26 мая, она пришла в аэропорт, но села в самолет, летящий в Москву, а не в Мюнхен.

Издание пишет, что выход на посадку перенесли и немка по ошибке встала в очередь улетающих в российскую столицу.

В Москве пенсионерка ждала несколько часов, пока ей оформят билет обратно в Стамбул. Она переночевала в турецком аэропорту, а потом благополучно улетела в Мюнхен.