Воронеж затопило из-за сильного дождя

Сильные ливни привели к затоплению части Левобережного района Воронежа, пишут «Вести.Воронеж».

По данным портала, некоторые улицы города практически превратились в «моря». Это привело к пробкам на дорогах. В частности, затор образовался на улице Ильюшина.

Отмечается, что в апреле 2023 года сильные ливни также затопили улицы Воронежа. Это было обусловлено предположительно тем, что забилась ливневая канализация.