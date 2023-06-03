Воронеж затопило из-за сильного дождя
Сильные ливни привели к затоплению части Левобережного района Воронежа, пишут «Вести.Воронеж».
По данным портала, некоторые улицы города практически превратились в «моря». Это привело к пробкам на дорогах. В частности, затор образовался на улице Ильюшина.
Отмечается, что в апреле 2023 года сильные ливни также затопили улицы Воронежа. Это было обусловлено предположительно тем, что забилась ливневая канализация.
На кадрах видео, опубликованных воронежцами в соцсетях, видны последствия «потопа». В частности, заметно, что легковые автомобили «буквально плывут по магистралям», пишут «Известия» в своем Telegram-канале.