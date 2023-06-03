Журналистов из недружественных стран не пустят на ПМЭФ

Журналисты из недружественных стран не получат аккредитацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится с 14 по 17 июня 2023 года. О том, что их не пустят на форум, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.