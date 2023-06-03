Жители Ейска засняли «парящие» над побережьем Азовского моря корабли
Жители города Ейск засняли «парящие» над побережьем Азовского моря корабли. Об этом стало известно в субботу, 3 июня.
На записи кажется, что два корабля зависли над водой: они находились над линией горизонта.
Оказалось, что они увидели редкое оптическое явление фата-моргана. При нем отдаленные объекты видны с искажениями. Название такие миражи получили в честь героини бретонского эпоса Фаты Морганы, в переводе с итальянского «феи Морганы».
В конце апреля в Москве зафиксировали другое природное явление — северное сияние. Причиной такого природного явления в регионе стал большой выброс солнечной массы, попавшей на Землю.