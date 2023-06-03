Назван главный риск рекордно низкой безработицы для экономики

По итогам апреля текущего года уровень безработицы на российском внутреннем рынке составил всего 3,3%, что является рекордно низким показателем. Однако данный фактор может нести в себе негативные последствия для российской экономики, включая инфляционные риски, приводит слова директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова РБК.

© газета.ру

За последнее время на российской рынке труда увеличилась конкуренция по зарплатным условиям. Данный фактор способствует увеличению уровня оплаты труда, но также может разогнать инфляцию, что в условиях структурной перестройки было бы нежелательно для российской экономики, пояснил он.

«Вероятно, не все компании имеют возможность выбирать сотрудника; более важной становится конкуренция по зарплате. Суммарно это двигает общий уровень зарплат вверх, что хорошо с точки зрения номинальных доходов населения, но может также поддерживать и инфляцию, поэтому эффект на реальные доходы неоднозначен», — заключил Куликов.