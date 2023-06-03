Синоптик объяснил, почему Урал и Сибирь стали самыми жаркими регионами в РФ

«Сам антициклон — это однородная барическая структура, но с точки зрения циркуляции температурного режима, не совсем однородная. Есть западная периферия антициклона. В антициклоне воздушные массы движутся по часовой стрелке. С восточной периферии воздушные массы идут с севера на юг, а в западной — с юга на север. Помимо этой солнечной энергии еще и адвекция очень теплых воздушных масс, которые идут из Средней Азии. Эти два эффекта приводят к тому, что сейчас экстремально высокая температура на юге Приволжского федерального округа, на Урале, в ХМАО-Югре, Ямале», — заключил метеоролог.