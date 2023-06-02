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Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него три физлица и два юрлица. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Минюст расширил список иноагентов
© ТАСС

Согласно информации на сайте Минюста, в список иноагентов от 2 июня попали историк Максим Кузахметов*, политолог Дмитрий Орешкин*, режиссер и сценарист Роман Супер*, издание «Проект»* и ООО «Ярновости»*.

Орешкина и Супера обвинили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ и проводимой ими политике. Кузахметов выступал против СВО на Украине и в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, заявлял о поддержке киевских властей.

«Проекту» и «Ярновостям» вменяют распространение недостоверной информации о деятельности органов госвласти РФ, действиях ВС страны и принимаемых органами публичной власти государства решениях и проводимой ими политике. Также их обвиняют в участии в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иноагентов.

*лица, выполняющие функции иностранных агентов

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