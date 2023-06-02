Минюст РФ включил в реестр иноагентов издание "Проект"* и журналиста Супера*

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов издание "Проект" и журналиста Романа Супера, следует из уведомления ведомства.

По данным ведомства, издание "Проект" распространяла дезинформацию о работе органов власти РФ и действиях Вооруженных сил России.

"Создатель и главный редактор издания проживает за пределами Российской Федерации и включен в реестр иностранных агентов 15 июля 2021 года. Также в реестр иностранных агентов включены некоторые сотрудники издания", – указано в уведомлении.

Как уточнили в министерстве, журналист Супер распространял недостоверную информацию о политике РФ и решениях властей, а также выступал против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Супер "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов".

Ранее суд в Москве отказался снять с шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) статус иноагента. С соответствующей просьбой в суд он обратился в мае этого года.

Помимо этого, суд также отклонил аналогичный иск блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) и юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом).