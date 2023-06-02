Глава Минпросвещения подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон

Российский министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Первому каналу высказал мнение, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями.

По его мнению, до 15 лет ребенок должен жить без «виртуального мира». Он добавил, что его мнение подкрепляют выводы психологов и ученых.

Также глава ведомства рассказал, что купил своей дочери на 15-летие кнопочный телефон.