Глава Минпросвещения подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон
Российский министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Первому каналу высказал мнение, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями.
По его мнению, до 15 лет ребенок должен жить без «виртуального мира». Он добавил, что его мнение подкрепляют выводы психологов и ученых.
Также глава ведомства рассказал, что купил своей дочери на 15-летие кнопочный телефон.
Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин рассказал «Газете.Ru», что самые распространенные опасности для детей в интернете – это мошенничество в онлайн-играх, буллинг, интернет-знакомства, а также самостоятельная публикация конфиденциальной информации в соцсетях. Также может угрожать детям контент со сценами насилия, употребления запрещенных веществ и алкоголя. Он дал рекомендации, как обезопасить своего ребенка.