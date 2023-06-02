Стало известно о госпитализации Михалкова

Никиту Михалкова госпитализировали в Москве
Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации канала, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Он поступил туда с жалобами на одышку и перебои в работе сердца.
Напомним, что в январе этого года Михалкова уже госпитализировали в больницу. В пресс-службе режиссера заявляли, что он попал в медицинское учреждение 5 января с гриппом. Сперва кинематографа поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ.
Ему был поставлен диагноз «идиопатическая пневмония». Тогда-же СМИ сообщали, что у режиссера наблюдалась мерцательная аритмия. 24 января кинодеятеля выписали из больницы. Как заявлял сценарист Александр Адабашьян, Михалков чувствовал себя хорошо.