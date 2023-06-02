Синоптики рассказали, когда в Сочи начнется купальный сезон

Море в Сочи прогреется до комфортной для купания температуры в середине июня. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в гидрометцентре Краснодарского края.

Напомним, что ранее власти Сочи уже заявляли о старте летнего сезона и начале работы городских пляжей. В пятницу, 2 июня, вдоль центральной набережной уже отдыхают первые отдыхающие, но синоптики утверждают, что купаться еще слишком рано.

«До середины июня тепла морской воды не ожидается. Так и будет 20-22 градуса», — заявили в гидрометцентре.