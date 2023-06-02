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Синоптики рассказали, когда в Сочи начнется купальный сезон

Море в Сочи прогреется до комфортной для купания температуры в середине июня. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в гидрометцентре Краснодарского края.

Синоптики рассказали, когда в Сочи начнется купальный сезон
© globallookpress.com

Напомним, что ранее власти Сочи уже заявляли о старте летнего сезона и начале работы городских пляжей. В пятницу, 2 июня, вдоль центральной набережной уже отдыхают первые отдыхающие, но синоптики утверждают, что купаться еще слишком рано.

«До середины июня тепла морской воды не ожидается. Так и будет 20-22 градуса», — заявили в гидрометцентре.

Напомним, что ранее местные синоптики заявляли, что сезон купания мог бы стартовать в середине мая, при условии отсутствия штормов в море и теплой погоды. Однако весна в Сочи выдалась холодной и дождливой, что повлияло на температуру воды и сказалось на сроках открытия купального сезона.

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