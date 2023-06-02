В РПЦ рассказали, кто будет охранять «Троицу» Андрея Рублева

Руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков заявил, что икона «Троица» Андрея Рублева будет охраняться Росгвардией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Волков, непосредственно икону будет охранять Росгвардия, а охрана храма обеспечит его безопасность в целом.

По словам священника, все необходимые требования, в том числе в области безопасности, будут соблюдаться. Отметил, что «икона будет под надежной защитой со всех точек зрения».

Ранее в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ заявили, что доступ к иконе «Троица» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя в Москве откроют после литургии 4 июня.