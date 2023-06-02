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В РПЦ рассказали, кто будет охранять «Троицу» Андрея Рублева

Руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков заявил, что икона «Троица» Андрея Рублева будет охраняться Росгвардией. Об этом сообщает РИА Новости.

В РПЦ рассказали, кто будет охранять «Троицу» Андрея Рублева
© РИА Новости

Как рассказал Волков, непосредственно икону будет охранять Росгвардия, а охрана храма обеспечит его безопасность в целом.

По словам священника, все необходимые требования, в том числе в области безопасности, будут соблюдаться. Отметил, что «икона будет под надежной защитой со всех точек зрения».

Ранее в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ заявили, что доступ к иконе «Троица» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя в Москве откроют после литургии 4 июня.

Русской Православной Церкви иконы «Троица». Образ выставят для поклонения в Храме Христа Спасителя в Москве на год, а после икона займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. С 1929 года «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи.

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