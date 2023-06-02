Фото трещины на опоре Крымского моста оказалось фейком

В сети распространились фотографии, на которых запечатлены повреждения на опорах Крымского моста, соединяющего полуостров с континентом. Впоследствии оказалось, что снимки являются фейковыми, а утверждения о возможных разрушениях конструкции не соответствуют действительности.

Соответствующие публикации появились в украинских Telegram-каналах в четверг, 1 июня. К примеру, в канале «Труха Украина» сообщалось, что опоры моста через Керченский пролив буквально «на пределе» и конструкция в скором времени якобы может полностью обрушиться.

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В качестве подтверждения авторы публикации привели два снимка, на которых продемонстрированы крупные трещины, проходящие по всей длине бетонных опор. При этом, к примеру, у основания, погруженного в воду, дефектов не наблюдалось.

В действительности растиражированный снимок является фотомонтажом. Как отметили специалисты Telegram-канала «Война с фейками», «трещины» на фото слишком крупные для массивных опор и едва ли могли возникнуть на подобной конструкции, особенно учитывая высокую плотность вертикальной и горизонтальной арматуры в железобетоне. Кроме того, подчеркнули специалисты, расположение и «рисунок» линий не соответствует тому, как выглядят настоящие трещины на подобных конструкциях. Также, по их словам, большие дефекты всегда сопровождаются множеством мелких.

Наконец, в комментарии каналу представитель «Росавтодора» рассказал, что стойки опор моста в настоящее время имеют целостное покрытие без каких-либо несовершенств.

«В 2022 году выполнялись планово-предупредительные работы на защитном слое бетона стоек опор. Ввиду того, что ремонтный материал отличается по своему химическому составу от материала, из которого выполнен защитный слой, при попадании влаги состав изменил цвет», — пояснил он.

Утверждения о том, что опоры Крымского моста якобы повреждены, получили распространение лишь в украинском сегменте СМИ и Telegram-каналов. Российские издания и порталы данный инфоповод проигнорировали.