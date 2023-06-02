В РПЦ назвали "шагом к справедливости" передачу "Троицы" церкви

"Раньше икона висела на музейной стене, это другое обстоятельство. Нельзя было молиться перед иконой, нельзя было организовать службу, теперь это возможно. <...> Мы, верующие люди, считаем, что иконы, которые находятся особенно в запасниках музейных, там для них очень хорошая, богатая, но тюрьма", - добавил он.