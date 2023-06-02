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В Сибирь пришла аномальная жара

Сразу в нескольких городах Западной Сибири лето началось с аномальной жары. Столбики термометра показывают непривычные для местных жителей цифры - от +33 до +38 градусов Цельсия.

В Сибирь пришла аномальная жара
© Российская Газета

- Со 2 по 6 июня на территории Омской области объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде, - сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.- В эти дни среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 10 градусов и более. С 3 по 6 июня будет наблюдаться опасное явление "сильная жара", максимальная температура воздуха +36 и выше.

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На территории региона складывается чрезвычайная пожароопасная ситуация. В зоне риска - Называевск, Большие Уки, Любимовка, Шербакуль и Полтавка. Из-за высокой температуры в Омске перенесли старт полумарафона Забег.РФ.

Аналогичная жара наблюдается в Новосибирской и Томской областях, на Алтае и в Кузбассе. По словам синоптиков, воздушные потоки юго-западного направления способствуют выносу жаркого воздуха из Центральной Азии вглубь Западной Сибири.

Администрация Томска сообщает о том, что городе в связи с погодой объявлено штормовое предупреждение, и просит томичей соблюдать противопожарный режим. В Новокузнецке объявили режим "черного неба".

От изнуряющей жары сибиряки пытаются укрыться у водоемов. Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности. Этим летом в Новосибирске спасательные посты собираются выставить даже на диких пляжах.

- Если говорить про Новосибирск, то люди тонут в котловане Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе, у берега на реке Иня в Первомайском районе, у береговой линии Новосибирского водохранилища за пределами пляжа "У моря Обского" в Советском районе, - уточняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов. - Кроме этого, происшествия случаются в местах отдыха на Бердском заливе и реке Бердь.

По предварительным данным, "курортная" погода будет стоять в Сибири более недели. Вслед за жарой в регионы придут дожди и грозы.

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