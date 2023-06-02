Rambler&Co победил в двух конкурсах социальных проектов с оригинальными эко-инициативами

Трех наград удостоены имиджевый кейс, креатив в котором направлен на ответственное отношение к переработке пластика, и детский футбольный фестиваль от «Чемпионата».

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1 июня 2023 года в Завидове подвели итоги программ «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG-проекты России».

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Кейс «СМИ без воды» медиахолдинга Rambler&Co выиграл две награды в категориях «Социально ответственные СМИ» и «Ответственное потребление и производство. Сокращение воздействия на окружающую среду». Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» стал лауреатом программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально ответственные СМИ».

В рамках Russian Creative Week 2022 креативная команда холдинга установила свою welcome-зону перед входом на мероприятие. В 30-градусную жару промоутеры бесплатно раздавали участникам ивента и гостям Парка Горького брендированные бутылки с водой, на которых была надпись: «В медиа Rambler&Co нет воды, она вся здесь». Ниже мелким шрифтом располагался намеренно «водный» текст про «живительную жидкость и её роль в жизнедеятельности».

На этикетке также был размещён QR-код со ссылкой на Telegram-канал медиахолдинга, прирост аудитории которого благодаря акции составил 238,3%. За дизайн стойки и бутылок отвечал департамент визуальных коммуникаций (VisCom) медиахолдинга Rambler&Co.

Партнером промоакции Rambler&Co стал «Собиратор» – ведущая экологическая компания в России. На креативной зоне медиахолдинга каждый день присутствовал представитель организации, который рассказывал о раздельном сборе вторсырья – почему это важно и как правильно его организовать. Рядом со стойкой стоял контейнер для сбора бутылок с надписью «Спамь сюда». Брендированная одежда промоперсонала также была сделана из переработанного полиэстера – например, одна бейсболка изготовлена из 1,5 пластиковых бутылок. За всё мероприятие удалось собрать и бережно передать на переработку более 20 кг ПЭТ-бутылок, 2,2 кг упаковочного гофрокартона и около 1 кг полиэтиленовой плёнки.

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» в 2023 году проходит пятый раз подряд и впервые – в четырёх возрастных категориях. Участие принимают 64 команды из 10 регионов России, всего 1300 юных спортсменов. Фестиваль длится с марта по сентябрь и нацелен на развитие детского футбола по всей стране, а также на поддержку и отбор сильных команд для игр с топовыми школами Москвы.