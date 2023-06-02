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В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России

На 40% территории России в июне ожидается температура воздуха выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
© globallookpress.com

По словам метеоролога, первый месяц лета будет очень теплым на довольно большой территории страны - от Волги до западных границ Якутии. Речь идет о Приволжском, Уральском федеральных округах и Западной Сибири.

А вот в Ярославской, Тверской, Вологодской и Новгородской областях дождей будет больше, чем обычно. Однако, на востоке Якутии, Чукотке, Камчатке, в Новосибирской и Кемеровской областях и Алтайском крае осадки будут, наоборот, ниже нормы. Настоящий избыток осадков синоптики прогнозируют этим летом в Ямало-Ненецком федеральном округе, Иркутской области и на западе Якутии.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде на июнь в Москве. По ее словам, жары ждать не стоит, температура воздуха в первый летний месяц будет в пределах нормы. Так, средняя температура составит 16-17 градусов тепла. Осадки также ожидаются в пределах нормы.

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