В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России

На 40% территории России в июне ожидается температура воздуха выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

По словам метеоролога, первый месяц лета будет очень теплым на довольно большой территории страны - от Волги до западных границ Якутии. Речь идет о Приволжском, Уральском федеральных округах и Западной Сибири.

А вот в Ярославской, Тверской, Вологодской и Новгородской областях дождей будет больше, чем обычно. Однако, на востоке Якутии, Чукотке, Камчатке, в Новосибирской и Кемеровской областях и Алтайском крае осадки будут, наоборот, ниже нормы. Настоящий избыток осадков синоптики прогнозируют этим летом в Ямало-Ненецком федеральном округе, Иркутской области и на западе Якутии.