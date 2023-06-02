Российская авиакомпания отложила прямые рейсы в Грузию

Авиаперевозчик Red Wings планировал запустить прямые рейсы в Грузию со 2 июня, однако недавно обновил график, согласно которому первые перелеты состоятся лишь через две недели. При этом купить билеты в Тбилиси или Кутаиси на сайте воздушной линии пока не представляется возможным.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, авиакомпания Red Wings отложила запуск прямых перелетов в Грузию. Вероятно, первый рейс из Москвы в Кутаиси пройдет 16 июня, а из Сочи в Тбилиси – 15 июня.

На сайте перевозчика пока нельзя забронировать или приобрести билеты. Система по запросам «Кутаиси» и «Тбилиси» сообщает, что таких рейсов нет. На карте полетов Red Wings Грузия не обозначена.

18 мая Агентство гражданской авиации Грузии позволило Red Wings совершать прямые перелеты в Тбилиси и Кутаиси с июня 2023 года. Ожидалось, что первый рейс состоится 2 июня, однако по неизвестным причинам авиакомпания сдвинула сроки.

Первой компанией, которой разрешили летать в грузинские города, стал «Азимут». С его помощью россияне могут чартерными рейсами добираться до Тбилиси. Стоимость билетов начинается от 26 тысяч рублей.