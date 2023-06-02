Варламову* отказано в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск блогера Ильи Варламова* с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова* к Минюсту РФ . Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов», - пояснил представитель суда.

Варламов был внесен в реестр иноагентов в марте 2023 года. Основанием для этого, по данным Минюста, стало то, что покинувший Россию после начала спецоперации блогер получал поддержку из иностранных источников и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях.