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Варламову* отказано в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск блогера Ильи Варламова* с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

Варламову* отказано в снятии статуса иноагента
© globallookpress.com

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова* к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов», - пояснил представитель суда.

Варламов был внесен в реестр иноагентов в марте 2023 года. Основанием для этого, по данным Минюста, стало то, что покинувший Россию после начала спецоперации блогер получал поддержку из иностранных источников и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях.

* внесены в России в список иноагентов.

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