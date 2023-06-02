Опрос: 80% россиян доверяют своим коллегам

Компании-работодателю доверяют 74% респондентов, а своему руководителю — 68%. Отмечается, что начальники верят подчинённым чаще. О доверии к работникам своего подразделения рассказали 87% опрошенных руководителей.

Компании и коллегам чаще всего доверяют респонденты до 34 лет (78% и 82% соответственно), а своему руководителю — старшее поколение (73%). Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике у сотрудников с доходом свыше 80 тыс. руб. Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам.