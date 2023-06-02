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Губернатор Шебекинского округа озвучил число эвакуированных жителей

Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа, которые были эвакуированы, поселили в пункты временного размещения в Белгородской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Шебекинского округа озвучил число эвакуированных жителей
© T.me/vvgladkov

По его словам, ночью он приехал в пункт посмотреть, как люди устроились. Условия проживания он назвал непростыми.

«Это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания», - рассказал губернатор.

Он уточнил, что 200 человек планируется перевезти в Яковлевский округ, места их размещения уже определены. В целом, по его словам, прошедшая ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно.

Гладков также добавил, что местные жители задают много житейских вопросов. Например, о том, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что будет с имуществом, будут ли его охранять, останется ли рабочее место, платить ли ипотеку и т.д. По его словам, в ближайшее время будет организована работа по решению всех этих проблем жителей.

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