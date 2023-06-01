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Американский ФБК* внесли в перечень нежелательных организаций в России

Минюст России внёс американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией в список неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Американский ФБК* внесли в перечень нежелательных организаций в России
© Министерство юстиции Российской Федерации

В обновлённый реестр Минюста был включён Anti-Corruption Foundation International, Inc. («Фонд борьбы с коррупцией Инк.»). Фонд был признан иноагентом 23 декабря 2022 года. Тогда же вместе с ФБК в перечень попали организация «Роскомсвобода», «Феминистское Антивоенное Сопротивление» и автономная НКО «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

Ранее Минюст России внес в перечень нежелательных НПО Greenpeace.

*ФБК – экстремистская и террористическая организация, признана в России иноагентом, запрещена и ликвидирована на территории РФ.

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