Американский ФБК* внесли в перечень нежелательных организаций в России
Минюст России внёс американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией в список неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в РФ. Об этом пишет ТАСС.
В обновлённый реестр Минюста был включён Anti-Corruption Foundation International, Inc. («Фонд борьбы с коррупцией Инк.»). Фонд был признан иноагентом 23 декабря 2022 года. Тогда же вместе с ФБК в перечень попали организация «Роскомсвобода», «Феминистское Антивоенное Сопротивление» и автономная НКО «Спортивное ЛГБТ-сообщество».
Ранее Минюст России внес в перечень нежелательных НПО Greenpeace.
*ФБК – экстремистская и террористическая организация, признана в России иноагентом, запрещена и ликвидирована на территории РФ.