Американский ФБК* внесли в перечень нежелательных организаций в России

В обновлённый реестр Минюста был включён Anti-Corruption Foundation International, Inc. («Фонд борьбы с коррупцией Инк.»). Фонд был признан иноагентом 23 декабря 2022 года. Тогда же вместе с ФБК в перечень попали организация «Роскомсвобода», «Феминистское Антивоенное Сопротивление» и автономная НКО «Спортивное ЛГБТ-сообщество».