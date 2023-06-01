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Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России

Матвиенко назвала Самару одним из красивейших городов в РФ

Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России
© РИА Новости

Самара является одним из красивейших городов России. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Сегодня, я считаю, Самара один из красивейших городов. Замечательная набережная. И, знаете, ухоженность чувствуется, чего раньше не было», — сказала она во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Матвиенко отметила, что за ухоженностью города стоит его труд, его команды и граждан. Она призналась, что давно не посещала регион, поэтому сейчас ей «неудобно» из-за контраста. Матвиенко указала на благоустроенность, стройку и развитие новых объектов. Она назвала произошедшие перемены «поразительными».

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