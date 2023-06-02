Итоги ЕГЭ и ОГЭ: график результатов экзаменов

Сегодня выпускники школ сдали Единый государственный экзамен по русскому языку. О том, сколько ждать итогов экзаменов, и о графике публикации результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году, рассказывает «Рамблер».

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году стартовал 26 мая. В этот день выпускники школ сдали географию, литературу и химию. Обязательный Единый госэкзамен по русскому языку прошел сегодня, 29 мая, а 1 июня ученики одиннадцатых классов сдают математику базового уровня и математику профильного уровня. Заканчивается период сдачи ЕГЭ 20 июня, когда пройдет экзамен по информатике и ИКТ. При этом основной этап ОГЭ продлится с 24 мая по 1 июля, включая резервные дни.

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Когда будут известны результаты ЕГЭ?

Проверка бланков ответов учеников, которые они заполнили в рамках единого госэкзамена, длится от 1 до 6 дней – в зависимости от предмета. После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационных работ, пишет РИА Новости.

Централизованная проверка по правилам должна быть завершена не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию региона, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня. Затем утвержденные результаты экзамена поступают в школы.

География, литература, химия

Дата экзамена - 26 мая

Обработка на региональном уровне - 30 мая

Обработка на федеральном уровне - 7 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 13 июня

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 7 июля

Русский язык

Дата экзамена - 29 мая

Обработка на региональном уровне - 4 июня

Обработка на федеральном уровне - 13 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 16 июня

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 6 июля

Математика (базовый уровень)

Дата экзамена - 1 июня

Обработка на региональном уровне - 4 июня

Обработка на федеральном уровне - 13 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 16 июня

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 12 июля

Математика (профильный уровень)

Дата экзамена - 1 июня

Обработка на региональном уровне - 5 июня

Обработка на федеральном уровне - 14 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 19 июня

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 12 июля

История, физика

Дата экзамена - 5 июня

Обработка на региональном уровне - 9 июня

Обработка на федеральном уровне - 17 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 21 июня

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 13 июля

Обществознание

Дата экзамена - 8 июня

Обработка на региональном уровне - 12 июня

Обработка на федеральном уровне - 20 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 23 июня

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 13 июля

Биология

Дата экзамена - 13 июня

Обработка на региональном уровне - 17 июня

Обработка на федеральном уровне - 24 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 28 июня

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 13 июля

Иностранные языки (письменно)

Дата экзамена - 13 июня

Обработка на региональном уровне - 17 июня

Обработка на федеральном уровне - 29 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 4 июля

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 12 июля

Иностранные языки (устно)

Дата экзамена - 16 и 17 июня

Обработка на региональном уровне - 20 и 21 июня

Обработка на федеральном уровне - 29 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 4 июля

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 12 июля

Информатика и ИКТ (КЕГЭ)

Дата экзамена - 20 июня

Обработка на региональном уровне - 22 июня

Обработка на федеральном уровне - 30 июня

День объявления результатов (сдача в основные дни) - 5 июля

День объявления результатов (сдача в резервные дни) - 13 июля

Пересдача ЕГЭ назначена на сентябрь. Русский язык сдается 6 сентября, базовая математика 12 сентября. Результаты пересдачи будут известны 18 и 26 сентября, соответственно.

Когда будут известны результаты ОГЭ?

Обработка бланков основного государственного экзамена, который сдают девятиклассники, занимает до 10 календарных дней. Изначально эксперты выставляют оценку в первичных баллах, которая затем пересчитывается в привычную 5-балльную систему. Результаты ОГЭ в 2023 году можно будет узнать в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена.

История, физика, биология

Дата экзамена - 24 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 3 июня

Утверждение результатов - 5 июня

Официальный день объявления результатов - 7 июня

Обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

Дата экзамена - 30 мая

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 9 июня

Утверждение результатов - 13 июня

Официальный день объявления результатов - 15 июня

Иностранные языки

Дата экзамена - 2 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 12 июня

Утверждение результатов - 13 июня

Официальный день объявления результатов - 15 июня

Иностранные языки

Дата экзамена - 3 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 13 июня

Утверждение результатов - 14 июня

Официальный день объявления результатов - 16 июня

Русский язык

Дата экзамена - 6 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 16 июня

Утверждение результатов - 19 июня

Официальный день объявления результатов - 21 июня

Математика

Дата экзамена - 9 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 19 июня

Утверждение результатов - 20 июня

Официальный день объявления результатов - 22 июня

Литература, физика, география, информатика и ИКТ

Дата экзамена - 14 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 24 июня

Утверждение результатов - 26 июня

Официальный день объявления результатов - 28 июня

Обществознание, биология, химия

Дата экзамена - 17 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 27 июня

Утверждение результатов - 28 июня

Официальный день объявления результатов - 30 июня

Резерв русский язык

Дата экзамена - 26 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 6 июня

Утверждение результатов - 7 июля

Официальный день объявления результатов - 11 июля

Резерв по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики)

Дата экзамена - 27 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 7 июля

Утверждение результатов - 10 июля

Официальный день объявления результатов - 12 июля

Резерв математика

Дата экзамена - 28 июня

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне - 8 июля

Утверждение результатов - 10 июля

Официальный день объявления результатов - 12 июля

Пересдача ОГЭ по математике пройдет 4 сентября, результаты будут известны 14 сентября. Русский язык: сдача – 7 сентября, результаты – 17 сентября. История, физика, биология, география: сдача – 12 сентября, результаты – 22 сентября. Обществознание, физика, химия, информатика, литература, иностранные языки: сдача – 15 сентября, результаты – 25 сентября, напоминает «Комсомольская правда».

Где смотреть результаты ЕГЭ и ОГЭ?

Результаты вывешивают в школах после их утверждения. Их также можно узнать с помощью сервиса проверки на сайте Рособрнадзора и на портале Госуслуг. А также результаты будут доступны на официальном портале экзамена.

При этом каждый регион может принять решение публиковать результаты на своих сайтах, отмечает портал 4ЕГЭ. Например, в Москве результаты ЕГЭ и ОГЭ можно посмотреть на сайте.

Подача апелляции

Одиннадцатиклассники, не согласные с результатами ЕГЭ, имеют право подать заявление на пересмотр баллов в течение двух рабочих дней после даты их официальной публикации.

Для этого нужно заполнить заявление в двух экземплярах (бланк выдает школа-организатор ЕГЭ). Конфликтная комиссия должна рассмотреть его в течение четырех рабочих дней. При отклонении апелляции выставленные баллы останутся неизменными. При удовлетворении они могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Выпускник девятого класса также имеет право оспорить результаты экзамена, если уверен, что при проверке была допущена ошибка. Он может подать апелляцию в течение двух рабочих дней после публикации результатов.