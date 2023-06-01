В образовательном центре «Сириус» открыли новую концертную площадку

В День защиты детей в образовательном центре для одаренных детей "Сирус" начала работу новая концертная площадка — круглая сцена с уникальной акустикой во внутреннем дворе кампуса прямо под открытым небом. В музыкальном атриуме будут проходить репетиции и выступления школьников со всей России, которые приезжают на образовательные программы.

© Елизаветы Яланжи/«Газета.Ru»

Сегодня же здесь состоялась первая репетиция кларнетистов, скрипачей и флейтистов. Ребята приехали в Сириус только вчера и еще не успели толком познакомиться, но уже предприняли попытку сыграться и смело импровизировали.

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Этому здесь их и будут их учить — прислушиваться к себе и партнерам по сцене, раскрывать свою музыкальность и свой потенциал. Такой опыт, по мнению педагогов "Сириуса", может стать для участников проекта началом успешного профессионального пути.

В рамках образовательной программы по музыке в "Сириусе" проводится модуль, разработанный совместно с Российским национальным симфоническим оркестром. После пройденной программы юные дарования из разных уголков страны, приехавшие на специалиный музыкальный курс в образовательный центр "Сириус", выступят на сцене в сопровождении оркестра.

"В данный момент скрипач, солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки, член художественно-экспертного совета образовательного центра "Сирис" Павел Милюков проводит индивидуальное занятие с ребенком, который приехал на нашу образовательную программу. Подобные индивидуальные занятия - часть интенсивного модуля. За неделю наши педагоги подготовят детей к первому к их жизни выступлению в оркестре. Концерт пройдет в рамках Летнего молодежного фестиваля", - рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе образовательного центра.

Уточняется, что на мастер-классе Милюкова присутствуют педагоги из различных российских музыкальных школ, которые проходят программу повышения квалификации в Сириусе и перенимают опыт работы с талантливыми детьми у выдающихся музыкантов.