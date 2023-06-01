Глава УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики

Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

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По информации агентства, Латунов подал в отставку после критики со стороны министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Волк уточнила, что заседание коллегии МВД России, посвященное вопросам профессиональной подготовки личного состава, состоялось 30 мая. Уже 31 марта Латунов подал рапорт об отставке.

"Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке", - поделилась Волк.