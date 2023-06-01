Первая в России детская научная площадка открылась в Сочи

В Центральном районе Сочи, на Цветном бульваре, в День защиты детей появилась первая в стране научная площадка для школьников. Она оснащена современным игровым оборудованием, а также QR-кодами для получения дополнительной информации о мире научных исследований и открытий.

© Пресс-служба администрации Сочи

В праздничной церемонии открытия приняли участие глава курорта Алексей Копайгородский, начальник отдела по работе с молодыми учеными Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Али Асадов, ученые Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

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- Этот проект разработан молодыми российскими учеными в рамках Десятилетия науки и технологий, - обратился к собравшимся жителям и гостям Сочи мэр Алексей Копайгородский. - Место для площадки согласовано с горожанами, микрорайон густонаселен, рядом находятся несколько детсадов и школ. И фактически здесь создан интерактивный музей под открытым небом, где, играя, наши дети смогут знакомиться с астрономией, осваивать законы физики, изучать флору и фауну. Учителя школ смогут проводить уроки естествознания на свежем воздухе. Мы готовы делиться этим ценным опытом развития научной инфраструктуры с другими регионами и, конечно, рассмотрим дальнейшую интеграцию подобных современных проектов в городское пространство.

На общей площади 350 квадратных метров представлены три тематические зоны. В первой зоне можно "заглянуть" под землю и изучить ее строение. Во второй дети узнают о животных, которые обитают в глубинах Черного моря, полезных свойствах водорослей, силах, воздействующих на корабль во время качки, и других занимательных научных фактах. Третья зона посвящена космосу и физике, законы которой управляют движением всех небесных тел. Основная же тема научной площадки отражает вопросы экологии, которые приоритетны для курорта.

- Благодаря уникальному формату игрового пространства все больше детей и родителей смогут задуматься над тем, что те самые разнообразные возможности, которые нас окружают в современном мире, подарила нам наука, в разных ее аспектах. Туристы почерпнут полезную информацию, узнают фамилии ученых из современной России, Южного федерального округа, - добавила присутствовавшая на празднике Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Татьяна Мамонтова.

Сегодня на Цветном бульваре о научной площадке ребятам первыми рассказали сочинские ученые. Член Всемирной комиссии МСОП по особо охраняемым природным территориям в регионе Северная Евразия, научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Юлия Набережная провела открытый урок в зоне "Танцующие корни". Кандидат геолого-минералогических наук, профессор Российской академии естественных наук Наталья Гудкова в увлекательной форме рассказала школьникам о стихии воды. Председатель Совета ветеранов Сочи полковник Воздушно-космических сил РФ Николай Шуреков открыл юным сочинцам манящий космос и объяснил базовые законы физики.

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