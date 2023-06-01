"Народный фронт" передал на передовую открытки для бойцов

"Более 600 тысяч открыток напечатал "Народный фронт". Все они доходят до адресатов. Из Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Алтайского края, Владивостока, Астрахани и других городов люди пишут теплые, искренние слова, благодарят за ваши поступки, ваше мужество, верят, что вы вернетесь с победой в свои семьи", - рассказал представитель "Народного фронта" Дмитрий Рябин.