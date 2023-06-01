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"Народный фронт" передал на передовую открытки для бойцов

Представители "Народного фронта" передали бойцам на передовую открытки с теплыми пожеланиями, сообщает пресс-служба движения.

"Народный фронт" передал на передовую открытки для бойцов
© РИА Новости

Акция организована совместно с порталом "Госуслуги". Сотни тысяч сообщений, которые направили бойцам россияне, собрали и напечатали на обороте памятных открыток.

"Более 600 тысяч открыток напечатал "Народный фронт". Все они доходят до адресатов. Из Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Алтайского края, Владивостока, Астрахани и других городов люди пишут теплые, искренние слова, благодарят за ваши поступки, ваше мужество, верят, что вы вернетесь с победой в свои семьи", - рассказал представитель "Народного фронта" Дмитрий Рябин.

Ранее представители "Народного фронта" вместе с журналистом, заместителем председателя Госдумы Петром Толстым посетили расположения нескольких подразделений в ДНР и вручили бойцам технику и обмундирование.

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