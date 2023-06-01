ВЦИОМ: большинство россиян считают свое детство счастливым

Абсолютное большинство россиян (86%) считают свое детство счастливым. Чаще других о счастливом детстве говорят респонденты в возрасте 49-59 лет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Большинство россиян считают свое детство счастливым (86%), несчастливым назвал свое детство каждый десятый (12%)", - говорится в опросе.

По его данным, о счастливом детстве говорят россияне 49-59 лет (92%), молодежь 14-24 лет чаще других (16%) называют свое детство несчастливым. Кроме того, среди граждан с высшим образованием счастливым называют свое детство - 91%, с неполным среднем - 78%, а несчастливым детством назвали 7% граждан с высшим образованием и 22% с неполным.

Исследование показало, что современным детям из того, что было в детстве у россиян раньше, по мнению опрошенных, не хватает занятости и образования, физического и личностного развития, участия взрослых и социально-экономического обеспечения. Среди них опрошенные 18-24 лет чаще всего (28%) отмечали, что в их детстве было больше прогулок и физической активности, старшее поколение в 17% случаев указывает на нехватку у современных детей знаний, чтения книг и отсутствие высокого качества образования.

Кроме того, согласно опросу, большинство (76%) респондентов считают, что "рецепт" счастливого детства заключается в том, чтобы родители проводили время с ребенком, 11% указали на обеспечение ребенка.