Более 66 тыс. столичных выпускников напишут ЕГЭ по математике 1 июня
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой и профильной математике 1 июня сдадут более 66 тыс. московских школьников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«В этом году на ЕГЭ по базовой математике зарегистрировались более 35 тыс. человек, включая более 33 тыс. нынешних выпускников. Профильную же математику сдают около 40 тыс. человек, из которых более 33 тыс. - выпускники этого года», - говорится в сообщении.
Результаты за ЕГЭ по математике участники экзаменов смогут узнать не позднее 15 июня в своей образовательной организации или на портале mos.ru, добавили в пресс-службе.
Следующие экзамены по физике и истории пройдут 5 июня.