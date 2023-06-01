Более 66 тыс. столичных выпускников напишут ЕГЭ по математике 1 июня

«В этом году на ЕГЭ по базовой математике зарегистрировались более 35 тыс. человек, включая более 33 тыс. нынешних выпускников. Профильную же математику сдают около 40 тыс. человек, из которых более 33 тыс. - выпускники этого года», - говорится в сообщении.