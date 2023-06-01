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Поэт Евгений Мякишев скончался на 60-м году жизни

Известный петербургский поэт Евгений Мякишев скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщила в своем канале Яндекс-Дзен журналистка Анастасия Миронова.

Поэт Евгений Мякишев скончался на 60-м году жизни
© Wikimedia Commons

"Зимой-весной он упал с велосипеда, повредил голову. Не пил, принимал ноотропы... В последнее время с ним явно что-то происходило: у него мерзли пальцы", - рассказала она о последних месяцах жизни поэта.

Причину смерти Мякишева Миронова не назвала.

Мякишев - автор полутора десятков книг, соавтор концепции поэтической "Григорьевской премии", лауреат премии "От Музы", чемпион Петербургского поэтического слэма. В начале 2023 года в СМИ появились публикации о том, что две девушки обвиняют Мякишева в изнасилованиях. Как уточнила Миронова, уголовных дел по фактам этих инцидентов заведено не было, близкие считают, что Мякишева оклеветали.

31 мая стало известно, что в возрасте 92-х лет ушел из жизни американский актер, фокусник и один из основателей знаменитого ночного клуба Magic Castle в Голливуде Милт Ларсен.

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