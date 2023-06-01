Известный петербургский поэт Евгений Мякишев скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщила в своем канале Яндекс-Дзен журналистка Анастасия Миронова .

"Зимой-весной он упал с велосипеда, повредил голову. Не пил, принимал ноотропы... В последнее время с ним явно что-то происходило: у него мерзли пальцы", - рассказала она о последних месяцах жизни поэта.

Мякишев - автор полутора десятков книг, соавтор концепции поэтической "Григорьевской премии", лауреат премии "От Музы", чемпион Петербургского поэтического слэма. В начале 2023 года в СМИ появились публикации о том, что две девушки обвиняют Мякишева в изнасилованиях. Как уточнила Миронова, уголовных дел по фактам этих инцидентов заведено не было, близкие считают, что Мякишева оклеветали.