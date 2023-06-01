Выпускников школ Шебекина Белгородской области в связи с обстрелами освободили от экзаменов. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе.

«Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», - написал губернатор.

Ранее он проинформировал о том, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили восемь человек. Он сообщил об эвакуации жителей. При этом, по словам губернатора, необходимо дождаться окончания обстрелов, чтобы обеспечить безопасность выезжающих людей.

Ранее Гладков сообщил о ночном обстреле Шебекино. Тогда он рассказал о пяти пострадавших. Эвакуировать жителей региона в связи с постоянными обстрелами начали в среду, 31 мая.