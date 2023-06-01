Хуснуллин проверил ход восстановления объектов в ЛНР

"Поддержка и развитие экономики, в том числе аграрного сектора и промышленных предприятий – один из разделов программы социально-экономического развития Луганской народной республики. Про высокие цены в новых регионах говорят много. Прошелся по рядам и ответственно заявляю: ассортимент продовольствия, мяса и овощей – широкий. Да и цены на уровне средних по России, но есть и перекосы", - заключил он.