$80.99+0.3186.50-0.01

Хуснуллин проверил ход восстановления объектов в ЛНР

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую народную республику и проверил, как проходит восстановление региона, сообщил он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин проверил ход восстановления объектов в ЛНР
© РИА Новости

"Первой точкой стало КПП "Гуково". Его по поручению президента расширяют и приводят в порядок. Проконтролировал, как идет ремонт и строительство подъездных дорог – как со стороны ЛНР, так и со стороны Ростовской области. Могу сказать, что темп хороший и к 1 июля основные работы будут выполнены", - написал он.

Также Хуснуллин вместе с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым осмотрел ряд объектов в Краснодоне.

"Местные жители видят позитивные изменения и пользуются тем, что уже восстановлено. В Краснодонской детско-юношеской спортивной школе наконец-то заработал бассейн, который не могли запустить с 2012 года. Активно идут работы и в двух корпусах городской многопрофильной больницы – для детей и для взрослых", - добавил он.

По словам зампредседателя правительства, каждый из четырех новых регионов имеет большой потенциал.

"Поддержка и развитие экономики, в том числе аграрного сектора и промышленных предприятий – один из разделов программы социально-экономического развития Луганской народной республики. Про высокие цены в новых регионах говорят много. Прошелся по рядам и ответственно заявляю: ассортимент продовольствия, мяса и овощей – широкий. Да и цены на уровне средних по России, но есть и перекосы", - заключил он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий