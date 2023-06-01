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Московский суд 1 июня рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в РФ

Суд в Москве 1 июня рассмотрит вопрос о передаче Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Московский суд 1 июня рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в РФ
© ТАСС

В первую очередь суду предстоит решить, будет ли передача Сапеги рассматриваться в Москве или дело передадут во Владивосток (последним местом проживания Сапеги в РФ был остров Русский).

Сапега была задержана в Белоруссии после того, как самолет, на котором она летела из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за сообщения о бомбе.

Среди пассажиров был бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали, а 23-летнюю россиянку Сапегу, на тот момент его девушку, задержали вместе с ним.

Сапеге предъявили обвинение по статьям о разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных - ей вменяли администрирование Telegram-канала, где публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ее приговорили к шести годам колонии. Сапега просила главу Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ.

В апреле 2023-го генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о ее выдаче в Россию для отбывания наказания.

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