Московский суд 1 июня рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в РФ

Суд в Москве 1 июня рассмотрит вопрос о передаче Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

В первую очередь суду предстоит решить, будет ли передача Сапеги рассматриваться в Москве или дело передадут во Владивосток (последним местом проживания Сапеги в РФ был остров Русский).

Сапега была задержана в Белоруссии после того, как самолет, на котором она летела из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за сообщения о бомбе.

Среди пассажиров был бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали, а 23-летнюю россиянку Сапегу, на тот момент его девушку, задержали вместе с ним.

Сапеге предъявили обвинение по статьям о разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных - ей вменяли администрирование Telegram-канала, где публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ее приговорили к шести годам колонии. Сапега просила главу Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ.