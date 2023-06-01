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В России возобновлен прием заявлений на биометрические загранпаспорта

В России начался прием заявлений на биометрические загранпаспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Выпуск биометрических загранпаспортов был приостановлен 2 февраля. Сейчас процесс подачи заявления снова доступен.

Ранее «Гознак» подтвердил, что готов к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам.

26 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения возобновится в стране с 1 июня.

Заявки на биометрические заграничные паспорта в РФ приостановили 2 февраля — как сообщалось, российский завод «Микрон» не справлялся со спросом на необходимые чипы.

Как оформить загранпаспорт нового образца

10 марта Telegram-канал Baza писал о возобновлении выпуска биометрических паспортов. Отмечалось, что печать загранпаспортов возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

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