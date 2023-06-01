Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2023 года

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июне 2023 года и коснутся многих россиян.

Отказ от биометрической идентификации

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С 1 июня через МФЦ можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме.

С использованием Единой биометрической системы (ЕБС) будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций. Это, например, предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры. По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне Единой биометрической системы запрещена.

Выдача биометрических паспортов

Также с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов. Заявление может быть подано в территориальный орган ведомства, через МФЦ, либо направлено через "Госуслуги".

Ограничения при продаже вейпов и кальянов

Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотинсодержащей продукции на торговых объектах.

Обязательная двухфакторная авторизация на "Госуслугах"

Теперь для входа в личный кабинет на портале ввести логин и пароль будет недостаточно. От граждан потребуется пройти дополнительную аутентификацию.

Общий день для ежемесячной выплаты из маткапитала

С июня этого года дата ежемесячных выплат из маткапитала на детей до трех лет будет единой. Деньги будут приходить 5-го числа каждого месяца.

Дистанционное прохождение медико-социальной экспертизы

С 1 июня можно будет пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) для получения инвалидности дистанционно. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением местного бюро МСЭ и хотели бы привлечь региональных или федеральных экспертов к рассмотрению своей ситуации.

Дети 10–17 лет смогут путешествовать со скидкой 50%

С 1 июня по 31 августа детям от 10 до 17 лет станет доступна 50-процентная скидка на проезд в поездах дальнего следования. В холдинге "Российские железные дороги" подчеркнули, что скидка действует в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых "Ласточках", а также в двухэтажных купейных вагонах.

Региональные отделения фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

В регионах начнут работу отделения фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Работа начнется с 1 июня.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в России специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.

Госконтроль за продукцией для нужд гражданской обороны

МЧС России будет контролировать соблюдение стандартов техрегламента Евразийского экономического союза в отношении продукции, которая будет использована для нужд гражданской обороны и преодоления чрезвычайных ситуаций.

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания

Больше организаций смогут участвовать в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Это право появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций. Закреплено, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления.

Выборы в регионах, где введено военное положение

На территориях, на которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводиться, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России. Закон направлен на то, чтобы дать гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей возможность участвовать в выборах.

Упрощение отказа от гражданства Украины

Для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел. Отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи документа.

Поддержка самозанятых