Врач-гериатр развеял миф о кавказском долголетии

Феномен кавказского долголетия был связан с массовой путаницей с возрастом, а не с реальным сроком продолжительности жизни. Об этом заявил «Газете.Ru», врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

Эксперт напомнил, что в СССР существовали три основных очага долголетия: абхазское, азербайджанское и якутское.

«Люди там жили более 120 лет. Например, Меджид Агаев прожил 143 года (1835-1978), Махмуд Эйвазов — 151 год (1808-1959), Серали Муслимов — 168 лет (1805-1973). Но на самом деле эти люди – не долгожители, а пример «успешного» старения. Им было где-то по 90 лет», – отметил Новоселов.

По его мнению, такая продолжительность жизни была связана с недостаточно точной регистрацией дат рождения и отсутствием регулярной воинской повинности в регионе, а также завышением возраста в военные годы для того, чтобы пойти на фронт.

При этом врач обратил внимание на то, что все перечисленные долгожители были мужчинами, а ведь уже доказано, что «чемпионство в этом виде «спорта» всегда за женщинами, они всегда живут дольше мужчин».

«Сейчас таких долгожителей там нет. Тогда люди сами завышали себе возраст», – уверен он.

Напомним, что в России законом предусмотрены выплаты фиксированной доплаты к пенсии, увеличенной в размере 100%, тем россиянам, которые достигли возраста 80 лет.