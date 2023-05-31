Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах
Необходимо провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заметил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством России.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала главе государства о том, как прошла диспансеризация детей в новых регионах. "Она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты", - заключил Путин, выслушав доклад.
"На мой взгляд нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения [в новых регионах]", - добавил президент. "Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте", - обратился он к Голиковой.