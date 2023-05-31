В Ростове-на-Дону введен запрет на массовые мероприятия во время непогоды
В Ростове-на-Дону временно запрещено проведение массовых мероприятий в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его словам, такое решение были принято в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«На момент прохождения грозового фронта вводится ограничение доступа на открытые спортивные площадки, стадионы. Во все подведомственные учреждения направлены уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях», - пояснил он.
Алексей Логвиненко также отметил, что особое внимание в городе уделят расчистке ливневок, а также предупредят родителей о недопустимости нахождения детей без присмотра на открытых спортивных площадках.
«Кроме того, в связи со штормовым предупреждением было принято решение праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения», - заявил он.
Парки «Левобережный» и Горького, а также Ростовский зоопарк уже перенесли все мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей из-за штормового предупреждения, отмечает 161.RU.
Накануне из-за сильного ветра на территории гребного канала Ростова-на-Дону обрушилась трибуна. Это произошло во время областных соревнований школьников по футболу. В результате происшествия пострадали 36 человек, из которых 24 — дети. Одна женщина погибла.