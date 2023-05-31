Артемий Лебедев рассказал о необычной особенности США

«Выключатель одного типа находится на одной высоте и никаких новостей не бывает, поэтому американцы всегда себя хорошо чувствуют в своих типовых домах. Причем совершенно не важно, что ты на Гавайях, что ты на Аляске, у тебя все абсолютно одинаково. Одинаковые пожарные двери, одинаковые коридоры, одинаковые пробковые доски, одинаковая канцелярия, одинаковые тротуары», — рассказал блогер.