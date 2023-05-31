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Уехавший из России Анатолий Белый снова появился на российских экранах

Актер Анатолий Белый снова появится на российском телевидении. Ранее артист раскритиковал спецоперацию на Украине и ехал на постоянное место жительства в Израиль.

Уехавший из России Анатолий Белый снова появился на российских экранах
© globallookpress.com

В сериале «Кошка», который показывают отечественному зрителю, артист исполняет главную роль.

В центре криминального сюжета следователь Оксана Кошкина, которая занимается делом о пропаже детей и спустя время понимает, что они являются частью преступной схемы. Съемки проекта завершились год назад, но стартовал он только сейчас.

К слову, сам актер Анатолий Белый устроился в израильский театр и занимается антрепризами. По его словам, его актерская карьера в России осталась в прошлом.

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