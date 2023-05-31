Уехавший из России Анатолий Белый снова появился на российских экранах

Актер Анатолий Белый снова появится на российском телевидении. Ранее артист раскритиковал спецоперацию на Украине и ехал на постоянное место жительства в Израиль.

В сериале «Кошка», который показывают отечественному зрителю, артист исполняет главную роль.

В центре криминального сюжета следователь Оксана Кошкина, которая занимается делом о пропаже детей и спустя время понимает, что они являются частью преступной схемы. Съемки проекта завершились год назад, но стартовал он только сейчас.