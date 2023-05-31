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Инструктор Маньковская объяснила, что делать в случае пропажи ребенка

В летний период количество пропаж людей в природной среде значительно возрастает. Об этом рассказала инструктор Школы «ЛизаАлерт» Нина Маньковская.

Инструктор объяснила, что делать в случае пропажи ребенка
© Вечерняя Москва

По ее словам, чем раньше поступает заявка на поиск пропавшего человека, тем больше шансов, что он будет найден живым. Она напомнила, что добровольцы могут принимать участие в поисках людей только при наличии заявления в полицию, поэтому родители должны обратиться в участок как можно скорее.

Эксперт добавила, что важно одевать ребенка в яркую одежду — так будет проще его найти. Также стоит заранее объяснить ребенку, что если он потерялся, нужно находиться на месте, потому что его будут искать, передает «Радио 1».

Психолог Юлия Челышева добавила, что дети довольно часто сбегают из дома. Основная причина, по которой ребенок уходит из дома, — тяжелые психологические обстоятельства, в число которых входит психологическое насилие, в том числе слишком авторитарное воспитание, передает РИАМО.

Международный день пропавших детей отмечался 25 мая. В эту памятную дату в районе Северное Медведково в парке «Яуза» прошла акция «Освети дорогу домой». Волонтеры фонда «Поиск пропавших детей» и москвичи зажгли более 100 свечей, чтобы символически осветить путь к родному дому пропавшим детям.

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