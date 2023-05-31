На находящихся за рубежом работников распространят российские налоги
Необходимо отнести доходы в виде вознаграждения при выполнении дистанционным работником задач по договору с российской организацией к доходам от источников в РФ и установить для них налоговую ставку на уровне налоговых резидентов. Соответствующий законопроект кабмина опубликован в электронной базе Государственной Думы.
Инициатива предполагает внесение комплекса поправок в Налоговый кодекс.
Согласно документу, предлагается наделить иностранные юридические лица функциями налоговых агентов по налогу на доходы граждан, которые выполняют работы и услуги на территории РФ, в том числе с использованием интернета. В этой связи предусматривается установление налоговой ставки на такие доходы налогоплательщиков-нерезидентов на уровне налогоплательщиков-резидентов. В настоящее время при доходе менее 5 миллионов рублей в год налоговая ставка составляет 13%, а в случае получения дохода выше этого показателя — 15%.
Кроме того, речь идет о введении для дистанционных работников компенсационных выплат, связанных с использованием собственного или арендованного оборудования, в размере 35 рублей за каждый день удаленки.
Ранее сообщалось, что в рамках этого же законопроекта предлагается предоставлять налоговый вычет на НДФЛ для граждан, которые имеют на обеспечении детей или подопечных, признанных недееспособными. Кроме того, предлагается заменить механизм получения имущественного налогового вычета на возможность уменьшения суммы налогооблагаемого дохода на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущественных прав.