На находящихся за рубежом работников распространят российские налоги

Необходимо отнести доходы в виде вознаграждения при выполнении дистанционным работником задач по договору с российской организацией к доходам от источников в РФ и установить для них налоговую ставку на уровне налоговых резидентов. Соответствующий законопроект кабмина опубликован в электронной базе Государственной Думы.

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Инициатива предполагает внесение комплекса поправок в Налоговый кодекс.

Согласно документу, предлагается наделить иностранные юридические лица функциями налоговых агентов по налогу на доходы граждан, которые выполняют работы и услуги на территории РФ, в том числе с использованием интернета. В этой связи предусматривается установление налоговой ставки на такие доходы налогоплательщиков-нерезидентов на уровне налогоплательщиков-резидентов. В настоящее время при доходе менее 5 миллионов рублей в год налоговая ставка составляет 13%, а в случае получения дохода выше этого показателя — 15%.

Кроме того, речь идет о введении для дистанционных работников компенсационных выплат, связанных с использованием собственного или арендованного оборудования, в размере 35 рублей за каждый день удаленки.