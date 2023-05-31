Прорвавшуюся из Польши россиянку с детьми передали сотрудникам генкосульства РФ в Бресте

Утром 30 мая автомобиль, на котором женщина ехала вместе с мужем и тремя детьми, прорвался через шлагбаум на польской стороне погранперехода Тересполь - Брест. Преодолев польские инженерные заграждения, поврежденная автомашина остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг, после чего россиянка с тремя детьми и бросилась бежать на белорусскую сторону. Водитель, развернув автомобиль поперек полосы движения транспорта, попытался помешать сотрудникам польского погранведомства осуществить их преследование и был задержан на территории Польши.

В интервью белорусской государственной телерадиокомпании "Брест", женщина сообщила, что ее зовут Зулейхан, свою фамилию она не назвала. По словам россиянки, в 2014 году из Чечни она со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Европе. Семья обустроилась в Швеции, супруги работали, пока однажды не были задержаны "по роковой ошибке". Детей изъяли и передали опекуну, вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств. В течение последнего года семья проживала в Польше, но очень хотела вернуться в Чечню, однако выехать из страны им не удавалось, так как польские власти не выпускали россиян "без объяснения причин". При прохождении контроля в польском пункте пропуска "Тересполь" у родителей возникло подозрение, что двоих детей, имеющих гражданство Швеции, не намерены выпускать из Евросоюза, после чего и была предпринята попытка прорыва из Польши в Белоруссию.