Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом

По его данным, соответствующее решение было принято после прошедшей во вторник в Мельбурне акции украинцев, вышедших на центральные улицы города с призывом "проявить стойкость и прекратить братские отношения с российским Санкт-Петербургом". Участники акции обвинили городские власти в нежелании "принять ситуацию на Украине всерьез и поддержать Киев по-настоящему", и ответом на их требования стал официальный разрыв соглашения о городах-побратимах, действовавшего с 1989 года.