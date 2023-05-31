Толстой извинился за учебу дочери в Америке

— Она была две недели в Соединенных Штатах. Это ужасное мое прегрешение, я понял, что это моя глобальная вина, потому что с тех пор дочка выросла, закончила университет, пошла на работу, а мне все говорят: «У тебя дочка в Америке, ты сволочь! Мордатые эти депутаты, они все продали», — сказал Толстой.