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«Мордатые эти депутаты»: Толстой извинился за учебу дочери в Америке

Вице-спикер Госдумы, журналист Петр Толстой ответил на обвинения недоброжелателей, которые выяснили, что его дочь училась в Соединенных Штатах Америки, а сам он — во Франции. Он принес извинения всем, кто считает это «криминалом».

Толстой извинился за учебу дочери в Америке
© Вечерняя Москва

По словам политика, его дочь Александра действительно некоторое время находилась в США. Однако это продлилось недолго — девушка ездила на краткосрочную стажировку от школы.

— Она была две недели в Соединенных Штатах. Это ужасное мое прегрешение, я понял, что это моя глобальная вина, потому что с тех пор дочка выросла, закончила университет, пошла на работу, а мне все говорят: «У тебя дочка в Америке, ты сволочь! Мордатые эти депутаты, они все продали», — сказал Толстой.

Политик получил второе высшее образование во Франции. За это он тоже попросил прошения перед зрителями передачи «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», отметив, что «если это криминал — это ужасно».

Ранее Толстой раскритиковал решение Международного уголовного суда об ордере на арест президента России Владимира Путина и призвал не воспринимать его всерьез.

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