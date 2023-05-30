В Подмосковье усилили авиапатрулирование лесов

В Московской области усилили работу по авиапатрулированию лесов. Дополнительные маршруты добавлены в рамках соглашения Федерального агентства лесного хозяйства и правительства Москвы.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Стороны договорились объединить усилия по мониторингу и тушению лесных пожаров на территориях субъектов ЦФО, прилегающих к Московскому региону. По Подмосковью плановое количество полётов составит 300 часов с профессиональными лётчиками-наблюдателями ФБУ «Авиалесоохрана», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В Центральном федеральном округе такое патрулирование проходит по 13 маршрутам.