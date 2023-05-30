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В ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска»

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Артемовска" (украинское название — Бахмут). Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

В ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска»
© Пресс-служба Дениса Пушилина

В документе указано, что награды удостаиваются бойцы, участвовавшие в боевых действиях в Артемовске с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Кроме того, медалью награждаются саперы, которые разминировали город.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования – 30 мая 2023 года.

Как передает РИА Новости, на медали изображены корона Российской империи и герб ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин учредил в России новую награду — орден имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике. Награду будут вручать в том числе за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий, в проведении исследований.

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