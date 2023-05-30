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Пассажира с самодельной ракетой заметили в московской электричке

Пассажир московской электрички провез самодельную ракету. Он попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

Пассажира с самодельной ракетой заметили в московской электричке
© Мослента

На кадрах ролика пассажир электрички в вагоне, заполненном пассажирами, сидит на корточках и что-то поправляет в своей поделке — игрушечной ракете.

Видно, что ракета сделана из обмотанных фольгированным утеплителем канистр для кулера.

«Может, просто поделка в садик, в старшую группу», «Санитары, у вас там человечек сбежал», «Как тебе такое, [глава компании Tesla и SpaceX] Илон Маск!?», «Проект "Прощай, школа"», «Нормальный такой кальян», «Вроде лето наступило практически! А весеннее обострение еще в разгаре», «На уроке труда в школе начал и через 30 лет закончил. Везет в школу», — написали пользователи мессенджера.

Ранее необычный пассажир московского автобуса попал на видео.

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